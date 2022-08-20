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Зеленский: На следующей неделе Россия может сделать что-то особенно жестокое

Катерина ТищенкоСуббота, 20 августа 2022, 21:36
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что на следующей неделе Россия может постараться совершить особо жестокие действия.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно гадкое, что-то особенно жестокое.

Такой у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно – гадкое и жестокое".

Детали: Президент напомнил, что на следующей неделе Украина будет отмечать День национального флага и День независимости. Также планируется проведение саммита "Крымская платформа".

"В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина возвращается", - отметил он.

Зеленский отметил, что одна из ключевых задач врага – унизить украинцев, обесценить их возможности и героев, распространить уныние, страх и конфликты.

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"Поэтому важно никогда, ни минуты не уступать этому вражескому давлению, не накручивать себя, не проявлять слабости", – призвал он.

"Поэтому держимся вместе, помогаем друг другу, восстанавливаем разрушенное, боремся за всех наших людей. И болеем за тех, кто представляет Украину, сегодня – обязательно за Усика, наш парень", – сказал Зеленский.

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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