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На Харківщині на День незалежності буде довга комендантська година

Катерина ТищенкоСубота, 20 серпня 2022, 22:22
Олег Синєгубов, фото з Facebook

На Харківщині на День незалежності запроваджують подовжену комендантську годину з 19:00 23 серпня до 7:00 25 серпня.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Відтепер із 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19.00 години до 7.00 години наступного дня.

А протягом Дня незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека".

Деталі: Синєгубов нагадав, що під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

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Теми: Харківська областьДень Незалежності
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