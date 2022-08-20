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На Харьковщине на День независимости будет длительный комендантский час

Катерина ТищенкоСуббота, 20 августа 2022, 22:22
На Харьковщине на День независимости будет длительный комендантский час
Олег Синегубов, фото из Facebook

В Харьковской области в День независимости вводят длительный комендантский час с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Теперь с 22 августа 2022 года комендантский час будет длиться с 19.00 до 7.00 следующего дня.

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А в течение Дня независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

Просим с пониманием отнестись к таким мерам и подготовиться к пребыванию дома и в укрытиях – это наша безопасность".

Детали: Синегубов напомнил, что во время комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

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Темы: Харьковская областьДень Независимости
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