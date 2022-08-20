Сумщина: росіяни в суботу обстрілювали 4 громади

На Сумщині в суботу росіяни обстрілювали 4 громади, попередньо обійшлося без жертв та руйнувань.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: У Буринській громаді майже о 15 з території РФ здійснено обстріл, ймовірно зі ствольної артилерії − 4 прильоти. Артобстріл продовжився о 17.25 − іще 4 прильоти.

Реклама:

У Білопільській громаді після 16 години ворог вдарив з мінометів − 4 прильоти. З 16.40 було випущено ще 12 мін.

У Хотінській громаді після 16:30 зафіксовано 10 пострілів (попередньо з КПВТ) по території громади.

У Зноб-Новгородській громаді о 18.15 росіяни били ймовірно з САУ − 8 прильотів.