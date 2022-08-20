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Сумщина: россияне в субботу обстреливали 4 общины

Катерина ТищенкоСуббота, 20 августа 2022, 23:44
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

В Сумской области в субботу россияне обстреливали 4 общины, предварительно обошлось без жертв и разрушений.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: В Буринской общине почти в 15 часов с территории РФ совершен обстрел, вероятно из ствольной артиллерии - 4 прилета. Артобстрел продолжился в 17.25 – еще 4 прилета.

В Белопольской общине после 16 часов враг ударил из минометов – 4 прилета. С 16:40 было выпущено еще 12 мин.

В Хотинской общине после 16:30 зафиксировано 10 выстрелов (предварительно из КПВТ) по территории общины.

В Зноб-Новгородской общине в 18.15 россияне били вероятно из САУ – 8 прилетов.

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Темы: Сумская областьвойна
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