Під Москвою підірвали пропагандистку та дочку "ідеолога Путіна"

У районі селища Великі Вязьоми у Підмосков'ї вибухнуло авто, яким керувала дочка "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна Дар'я, яка писала для російських пропагандистських RT та "Царьград"

Джерело: джерела росЗМІ ТАСС, Слідчий комітет РФ

Дослівно: "Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado вибухнув у районі селища Великі Вязьоми у Підмосков'ї, внаслідок чого водій загинула, повідомили нам у правоохоронних органах.

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За даними деяких ЗМІ, внаслідок вибуху загинула дочка відомого громадського діяча Олександра Дугіна Дар'я".

Оновлено: За даними слідства, підірвали Дугіну 20 серпня близько 21 години на повному ходу.

Силовики РФ вважають, що вибуховий пристрій був усередині автомобіля.

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Після вибуху машина спалахнула. Слідчими опрацьовуються "всі можливі версії скоєння злочину".

У мережі також розповсюджують відео де Дугін стоїть на місці підриву доньки.

Дугіна народилася у 1992 році. Вона закінчила філософський факультет МГУ, писала про політику для прокремлівських RT та "Царьграда" під псевдонімом Дар'я Платонова.

Також вона — одна з авторів "Книги Z", що готується до виходу, про російське вторгнення в Україну. 4 липня Британія внесла Дугіну до списків санкцій.

Довідково. Дугін є фігурантом санкційного списку США проти осіб, що винні в агресії проти України. Дугін засновник ідейного руху "неоєвразійство" і його політична діяльність спрямована на створення євразійської наддержави через інтеграцію Росії з колишніми радянськими республіками до нового Євразійського Союзу.

Дугін вважається ідеологом "рашизму", закликав до вбивств українців. Міжнародна преса називає Дугіна "Распутіним Путіна" або "мозком Путіна", який допоміг сформувати погляд Путіна на Росію. Також Дугін був головредом пропагандистського російського телеканалу "Царьград ТВ".