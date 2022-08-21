Под Москвой подорвали пропагандистку и дочь "идеолога Путина"

В районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье взорвался автомобиль, которым управляла дочь "идеолога Путина" Александра Дугина Дарья, которая писала для российский пропагандистских RT и "Царьград".

Источник: источники росСМИ ТАСС, Следственный комитет РФ

Дословно: "Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье, в результате водитель погибла, сообщили нам в правоохранительных органах.



По данным некоторых СМИ, в результате взрыва погибла дочь известного общественного деятеля Александра Дугина Дарья".

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Обновлено: По данным следствия, подорвали Дугину 20 августа около 21 часа на полном ходу.

Силовики РФ предполагают, что взрывное устройство было установлено внутри автомобиля.

После взрыва машина загорелась. Следствием прорабатываются "все возможные версии совершения преступления".

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В сети также распространяют видео, где Дугин стоит на месте взрыва дочери.

СМИ сообщают, что Дугина родилась в 1992 году. Она окончила философский факультет МГУ, писала о политике для прокремлевских RT и "Царьграда" под псевдонимом Дарья Платонова.

Также она — одна из авторов готовящейся к выходу "Книги Z" о российском вторжении в Украину. 4 июля Великобритания внесла Дугину в санкционные списки.

Справка. Дугин является фигурантом санкционного списка США против лиц, виновных в агрессии против Украины. Дугин основатель идейного движения "неоевразийство" и его политическая деятельность направлена на создание евразийской сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский Союз.

Дугин считается идеологом "рашизма", призвал к убийствам украинцев. Международная пресса называет Дугина "Распутиным Путина" или "мозгом Путина", который помог сформировать взгляд Путина на Россию. Также Дугин был главредом пропагандистского российского телеканала "Царьград ТВ".