ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів в Чорнобаївці
Неділя, 21 серпня 2022, 02:58
ЗСУ знищили склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Зазначається, що також ліквідовані 75 росіян, корпусна самохідна гармата "Гіацинт-С", два ворожі танки Т-72 та 6 одиниць броньованої техніки.
Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи уразили командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Наша авіація завдала п’ять ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки ворога.