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ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів в Чорнобаївці

Анастасія КалатурНеділя, 21 серпня 2022, 02:58
ОК Південь: ЗСУ знищили склад боєприпасів в Чорнобаївці
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що також ліквідовані 75 росіян, корпусна самохідна гармата "Гіацинт-С", два ворожі танки Т-72 та 6 одиниць броньованої техніки.

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Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи уразили командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Наша авіація завдала п’ять ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки ворога.

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Теми: війнаРосія
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