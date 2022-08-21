ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів в Чорнобаївці

ЗСУ знищили склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що також ліквідовані 75 росіян, корпусна самохідна гармата "Гіацинт-С", два ворожі танки Т-72 та 6 одиниць броньованої техніки.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи уразили командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Наша авіація завдала п’ять ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки ворога.