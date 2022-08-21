ОК "Юг": ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Чернобаевке

ВСУ уничтожили склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что также ликвидированы 75 россиян, корпусная самоходная пушка "Гиацинт-С", два вражеских танка Т-72 и 6 единиц бронированной техники.

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Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения поразили командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии.

Окончательные потери врага доразведываются.

Наша авиация нанесла пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике врага.