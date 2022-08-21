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Албанія арештувала трьох громадян України і РФ — вони намагалися проникнути на військовий завод

Анастасія КалатурНеділя, 21 серпня 2022, 04:00

Троє людей з російськими та українським паспортом намагалися проникнути на військовий завод в албанському Грамші – двоє солдатів, які спробували їх зупинити, поранені.

Джерело: Міністерство оборони Албанії, Reuters з посиланням на прем'єр-міністра  Албанії Еді Раму

Деталі: Зазначається, що охоронець заводу помітив, що на територію проникла людина і намагалася фотографувати, і повідомив про це начальника охорони. Ця особа спробувала піти, але офіцери затримали її. У цей момент у відповідь людина застосувала проти офіцерів неопаралізуючий спрей, щоб втекти, але її все одно затримали. Зазначається, що  це був громадянин Росії М. З. 24 років. Тим часом, за периметром заводу помітили ще двох людей, жінку і чоловіка, які супроводжували цього росіянина. Вони також були затримані. Повідомляється, що це "громадянин Росії С. Т. 33 роки та громадянин України Ф. А. 25 років". Поліція заблокувала їхній автомобіль  "Шевроле". Усіх трьох наразі супроводжує Державна поліція.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що ці троє "підозрюються у шпигунстві".

При цьому двоє поранених військовослужбовців після надання першої медичної допомоги були доставлені до Тірани. Зараз вони перебувають під наглядом лікарів.

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Теми: АлбаніяРосіяпаспорт
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