Албания арестовала трех граждан Украины и РФ — они пытались проникнуть на военный завод

Три человека с российскими и украинским паспортом пытались проникнуть на военный завод в албанском Грамши – двое солдат, попытавшихся их остановить, ранены.

Источник: Министерство обороны Албании, Reuters со ссылкой на премьер-министра Албании Эди Раму

Детали: Отмечается, что охранник завода заметил, что на территорию проник человек и пытался фотографировать, и сообщил об этом начальнику охраны. Этот человек попытался уйти, но офицеры задержали его. В этот момент в ответ человек применил против офицеров неопарализующий спрей, чтобы убежать, но его все равно задержали. Отмечается, что это был гражданин России М. С. 24 лет. Между тем, по периметру завода заметили еще двух человек, женщину и мужчину, сопровождавших этого россиянина. Они также были задержаны. Сообщается, что это "гражданин России С. Т. 33 года и гражданин Украины Ф. А. 25 лет". Полиция заблокировала их автомобиль "Шевроле". Всех трех сейчас сопровождает Государственная полиция.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что эти трое "подозреваются в шпионаже".

При этом двое раненых военнослужащих после оказания первой медицинской помощи были доставлены в Тирану. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.