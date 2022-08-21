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По Одещині росіяни вдарили п’ятьма ракетами, два "Калібри" збиті

Роман ПетренкоНеділя, 21 серпня 2022, 08:28
По Одещині росіяни вдарили п’ятьма ракетами, два Калібри збиті
крилата ракета, ілюстративне фото getty

21 серпня близько 3.00 години зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" над морем знищено дві крилаті ракети типу "Калібр".

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, міськрада Одеси

Деталі: За словами Братчука, ракети окупанти випустили з акваторії Чорного моря.

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Ще три крилаті ракети влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств Одеського району, є влучання в зерносховище.

Постраждалих немає.

Теми: Одеська областьобстрілвійнаРосія
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