По Одещині росіяни вдарили п’ятьма ракетами, два "Калібри" збиті
Неділя, 21 серпня 2022, 08:28
21 серпня близько 3.00 години зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" над морем знищено дві крилаті ракети типу "Калібр".
Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, міськрада Одеси
Деталі: За словами Братчука, ракети окупанти випустили з акваторії Чорного моря.
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Ще три крилаті ракети влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств Одеського району, є влучання в зерносховище.
Постраждалих немає.