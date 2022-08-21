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По Одесщине россияне ударили пятью ракетами, два "Калибра" сбиты

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 августа 2022, 08:28
По Одесщине россияне ударили пятью ракетами, два Калибра сбиты
крылатая ракета, иллюстративное фото getty

21 августа около 3.00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг" над морем уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр".

Источник: представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram, горсовет Одессы

Детали: По словам Братчука, ракеты оккупанты выпустили из акватории Черного моря.

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Еще три крылатые ракеты попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района, есть попадание в зернохранилище.

Пострадавших нет.

Темы: Одесская областьобстрелвойнаРосcия
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