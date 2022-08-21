По Одесщине россияне ударили пятью ракетами, два "Калибра" сбиты

21 августа около 3.00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг" над морем уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр".

Источник: представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram, горсовет Одессы

Детали: По словам Братчука, ракеты оккупанты выпустили из акватории Черного моря.

Реклама:

Еще три крылатые ракеты попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района, есть попадание в зернохранилище.

Пострадавших нет.