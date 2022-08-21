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По Одесщине россияне ударили пятью ракетами, два "Калибра" сбиты

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 августа 2022, 08:28
крылатая ракета, иллюстративное фото getty

21 августа около 3.00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг" над морем уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр".

Источник: представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram, горсовет Одессы

Детали: По словам Братчука, ракеты оккупанты выпустили из акватории Черного моря.

Еще три крылатые ракеты попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района, есть попадание в зернохранилище.

Пострадавших нет.

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Темы: Одесская областьобстрелвойнаРосcия
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