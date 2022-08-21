У черзі на виїзд з окупації померла жінка – Федоров

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що 21 серпня у автомобільній черзі у Василівці померла жінка, яка намагалася виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Ще одне життя забрали рашисти, які не пропускають по декілька днів евакуаційні колони з окупованих територій до Запоріжжя.

Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4 тисячами людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах, які ворог створив на своїх блокпостах".

Деталі: Федоров наголосив, що кількість смертей, які зафіксовано в евакуаційних колонах, вже перевищила десяток.