У черзі на виїзд з окупації померла жінка – Федоров
Неділя, 21 серпня 2022, 09:03
Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що 21 серпня у автомобільній черзі у Василівці померла жінка, яка намагалася виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Ще одне життя забрали рашисти, які не пропускають по декілька днів евакуаційні колони з окупованих територій до Запоріжжя.
Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4 тисячами людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах, які ворог створив на своїх блокпостах".
Деталі: Федоров наголосив, що кількість смертей, які зафіксовано в евакуаційних колонах, вже перевищила десяток.
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