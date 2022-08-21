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В очереди на выезд из оккупации скончалась женщина – Федоров

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 августа 2022, 09:03
эвакуация из херсона, фото иллюстративное CNN

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что 21 августа в автомобильной очереди в Васильевке умерла женщина, пытавшаяся выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Еще одну жизнь унесли рашисты, не пропускающие по несколько дней эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье.

Сегодня в очереди автомобиля в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4 тысячами людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах".

Детали: Федоров подчеркнул, что количество смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток.

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Темы: Запорожская областьоккупациявойнаэвакуация
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