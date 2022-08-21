США планують поставити Україні високоточні артилерійські снаряди Excalibur – ЗМІ

Сполучені Штати планують поставити Україні високоточні артилерійські снаряди Excalibur.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico із посиланням на джерела.

За даними видання, снаряди Excalibur планується поставити в одному із майбутніх пакетів допомоги. Вони не були включені до останнього пакету допомоги на $775 млн.

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Зазначається, що ці снаряди дадуть українським військовим нову точну зброю, за допомогою якої можна завдати удару по укріпленим російським позиціям і командним пунктам.

Excalibur – високоточний керований снаряд збільшеної дальності, має GPS-наведення. Використовуються для артилерії 155-мм калібру, здатні вражати цілі на відстані 35 км.

Нагадаємо, 19 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України.

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Він включатиме безпілотники-розвідники та вперше захищені від мін транспортні засоби в рамках нового пакета військової допомоги.

Напередодні Пентагон показав, як вантажать боєприпасами літак для України.