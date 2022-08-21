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США планируют поставить Украине высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur – СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 21 августа 2022, 09:21

Соединенные Штаты планируют поставить Украине высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, снаряды Excalibur планируется поставить в одном из будущих пакетов помощи. Они не были включены в последний пакет помощи на $775 млн.

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Отмечается, что эти снаряды дадут украинским военным новое точное оружие, с помощью которого можно наносить удары по укрепленным российским позициям и командным пунктам.

Excalibur – высокоточный управляемый снаряд увеличенной дальности, имеет GPS-наводение. Используются для артиллерии 155-мм калибра, способны поражать цели на расстоянии 35 км.

Напомним, 19 августа США объявили о новом пакете военной помощи для Украины.

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Он будет включать в себя беспилотники-разведчики и впервые защищенные от мин транспортные средства в рамках нового пакета военной помощи.

Накануне Пентагон показал, как грузят боеприпасами самолет для Украины.

Темы: СШАоружиевойна
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