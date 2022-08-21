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Знайшли мертвим начальника СБУ Кіровоградської області

Валентина РоманенкоНеділя, 21 серпня 2022, 09:55
Знайшли мертвим начальника СБУ Кіровоградської області
Олександр Наконечний. Фото: Ігор Демчук, «Україна-Центр»

У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, пресслужба СБУ в коментарі УП, Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

Деталі: За словами джерела УП, тіло Наконечного з вогнепальним пораненням виявили ввечері 20 серпня в Кропивницькому.

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У пресслужбі СБУ зазначили "Українській правді", що наразі ретельно вивчають усі обставини події.

Дослівно: "СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство".

Оновлено: Правоохоронці відкрили кримінальне провадження під процкерівництвом Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері

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За даними слідства, 20 серпня близько 22:25 год., перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу та виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя.

Довідково: Президент Володимир Зеленський призначив Наконечного на посаду начальника СБУ Кіровоградської області 16 січня 2021 року.

Теми: СБУ
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