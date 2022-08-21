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Найден мертвым начальник СБУ Кировоградской области

Валентина РоманенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 09:55

В Кропивницком найден мертвым начальник управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александр Наконечный.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ в комментарии УП, Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона

Детали: По словам источника УП, тело Наконечного с огнестрельным ранением обнаружили вечером 20 августа в Кропивницком.

В пресс-службе СБУ отметили "Украинской правде", что в настоящее время тщательно изучают все обстоятельства произошедшего.

Дословно: "СБУ и ГБР изучают все обстоятельства смерти начальника Управления Службы безопасности в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество".

Обновлено: Правоохранители открыли уголовное производство под процруководством Кропивницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

По данным следствия, 20 августа около 22:25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужа с огнестрельным ранением без признаков жизни.

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Справка: Президент Владимир Зеленский назначил Наконечного на должность начальника СБУ Кировоградской области 16 января 2021 года.

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Темы: СБУ
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