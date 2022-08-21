Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Найден мертвым начальник СБУ Кировоградской области

Валентина РоманенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 09:55
Найден мертвым начальник СБУ Кировоградской области

В Кропивницком найден мертвым начальник управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александр Наконечный.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ в комментарии УП, Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона

Детали: По словам источника УП, тело Наконечного с огнестрельным ранением обнаружили вечером 20 августа в Кропивницком.

Реклама:

В пресс-службе СБУ отметили "Украинской правде", что в настоящее время тщательно изучают все обстоятельства произошедшего.

Дословно: "СБУ и ГБР изучают все обстоятельства смерти начальника Управления Службы безопасности в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество".

Обновлено: Правоохранители открыли уголовное производство под процруководством Кропивницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

ВИДЕО ДНЯ

По данным следствия, 20 августа около 22:25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужа с огнестрельным ранением без признаков жизни.

Справка: Президент Владимир Зеленский назначил Наконечного на должность начальника СБУ Кировоградской области 16 января 2021 года.

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
Все новости...
Реклама: