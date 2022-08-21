В Україні ліквідували вже понад 45 тисяч окупантів
Неділя, 21 серпня 2022, 10:17
Після 24 лютого Росія втратила в Україні понад 45 тисяч своїх вояк.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08:
- особового складу – близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1912 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4224 (+12) од,
- артилерійських систем – 1028 (+10) од,
- РСЗВ - 266 (+0) од,
- засоби ППО - 141 (+0) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 197 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3),
- крилаті ракети - 190 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6) од,
- спеціальна техніка - 99 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках.
Дані уточнюються.
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