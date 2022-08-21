В Україні ліквідували вже понад 45 тисяч окупантів

Після 24 лютого Росія втратила в Україні понад 45 тисяч своїх вояк.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08:

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особового складу – близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1912 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 4224 (+12) од,

артилерійських систем – 1028 (+10) од,

РСЗВ - 266 (+0) од,

засоби ППО - 141 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3),

крилаті ракети - 190 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6) од,

спеціальна техніка - 99 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках.

Дані уточнюються.

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