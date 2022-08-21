В Украине ликвидировали уже более 45 тысяч оккупантов

После 24 февраля Россия потеряла в Украине более 45 тысяч своих вояк.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.08:

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личного состава – около 45200 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1912 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4224 (+12) ед,

артиллерийских систем – 1028 (+10) ед,

РСЗО - 266 (+0) ед,

средства ПВО - 141 (+0) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 197 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),

крылатые ракеты – 190 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6) ед,

специальная техника – 99 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Николаевском направлениях.

Данные уточняются.

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