В Украине ликвидировали уже более 45 тысяч оккупантов
Воскресенье, 21 августа 2022, 10:17
После 24 февраля Россия потеряла в Украине более 45 тысяч своих вояк.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.08:
- личного состава – около 45200 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1912 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4224 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 1028 (+10) ед,
- РСЗО - 266 (+0) ед,
- средства ПВО - 141 (+0) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 197 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),
- крылатые ракеты – 190 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6) ед,
- специальная техника – 99 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Николаевском направлениях.
Данные уточняются.
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