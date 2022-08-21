Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине ликвидировали уже более 45 тысяч оккупантов

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 августа 2022, 10:17
В Украине ликвидировали уже более 45 тысяч оккупантов
российский танк на крещатике, фото Дмитрия Ларина, уп

После 24 февраля Россия потеряла в Украине более 45 тысяч своих вояк.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.08:

Реклама:
  • личного состава – около 45200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1912 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4224 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 1028 (+10) ед,
  • РСЗО - 266 (+0) ед,
  • средства ПВО - 141 (+0) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 197 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),
  • крылатые ракеты – 190 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6) ед,
  • специальная техника – 99 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Николаевском направлениях.

Данные уточняются.

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: войнаРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
война
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Последние новости
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
Все новости...
Реклама: