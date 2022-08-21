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В Украине ликвидировали уже более 45 тысяч оккупантов

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 августа 2022, 10:17
российский танк на крещатике, фото Дмитрия Ларина, уп

После 24 февраля Россия потеряла в Украине более 45 тысяч своих вояк.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.08:

  • личного состава – около 45200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1912 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4224 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 1028 (+10) ед,
  • РСЗО - 266 (+0) ед,
  • средства ПВО - 141 (+0) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 197 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),
  • крылатые ракеты – 190 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6) ед,
  • специальная техника – 99 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Николаевском направлениях.

Данные уточняются.

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Темы: войнаРосcияоккупация
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