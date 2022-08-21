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Військові РФ обурені танковими біатлонами і парадами на тлі великих втрат – розвідка Британії

"Європейська правда"Неділя, 21 серпня 2022, 11:35
танковий біатлон 2022 у росії, фото sputnik

Значна частина російських військових вважає недоцільним продовжувати задіювати сили для участі у військово-парадних заходах у мирний час, тоді як російські війська зазнають тяжких втрат в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

У повідомленні зазначається, що з початком вторгнення Ігор Гіркін, російський прихильник жорсткої лінії, колишній офіцер і міністр ФСБ у так званій "Донецькій народній республіці", став дедалі відвертіше критикувати дії Кремля у війні в Україні.

"19 серпня Гіркін опублікував неохоче захопливу критику поведінки президента Зеленського під час війни. Він протиставив це ситуації в Росії, де "наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо в танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів", - йдеться у звіті.

Танковий біатлон - гучна кульмінація Армійських міжнародних ігор Росії, які, як і у звичайні роки, пройшли минулого тижня під Москвою.

Раніше розвідка Британії заявила, що у найближчі місяці ініціатива на фронті перейде до тієї сторони, яка зможе створити надійну та цілеспрямовану силу для наступальних операцій.

У британській розвідці також вважають, що на харківському напрямку РФ своїми діями, швидше за все, намагається добиватися того, щоб Україна змушена була залишати там певні сили і не перекидати їх на важливіші напрямки.

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