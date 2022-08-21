Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Військові РФ обурені танковими біатлонами і парадами на тлі великих втрат – розвідка Британії

"Європейська правда"Неділя, 21 серпня 2022, 11:35
Військові РФ обурені танковими біатлонами і парадами на тлі великих втрат – розвідка Британії
танковий біатлон 2022 у росії, фото sputnik

Значна частина російських військових вважає недоцільним продовжувати задіювати сили для участі у військово-парадних заходах у мирний час, тоді як російські війська зазнають тяжких втрат в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

У повідомленні зазначається, що з початком вторгнення Ігор Гіркін, російський прихильник жорсткої лінії, колишній офіцер і міністр ФСБ у так званій "Донецькій народній республіці", став дедалі відвертіше критикувати дії Кремля у війні в Україні.

Реклама:

"19 серпня Гіркін опублікував неохоче захопливу критику поведінки президента Зеленського під час війни. Він протиставив це ситуації в Росії, де "наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо в танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів", - йдеться у звіті.

Танковий біатлон - гучна кульмінація Армійських міжнародних ігор Росії, які, як і у звичайні роки, пройшли минулого тижня під Москвою.

Раніше розвідка Британії заявила, що у найближчі місяці ініціатива на фронті перейде до тієї сторони, яка зможе створити надійну та цілеспрямовану силу для наступальних операцій.

ВІДЕО ДНЯ

У британській розвідці також вважають, що на харківському напрямку РФ своїми діями, швидше за все, намагається добиватися того, щоб Україна змушена була залишати там певні сили і не перекидати їх на важливіші напрямки.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
США планують поставити Україні високоточні артилерійські снаряди Excalibur – ЗМІ
Росіяни посилили терор цивільних на Херсонщині - облрада
У Латвії за чотири дні зібрали понад 500 тисяч євро на Bayraktar для України
Святкові дні серпня: поліція дала безпекову пораду українцям
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: