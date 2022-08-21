Военные РФ недовольны танковыми биатлонами и парадами на фоне больших потерь – разведка Британии

Значительная часть российских военных считает нецелесообразным продолжать задействовать силы для участия в военно-парадных мероприятиях в мирное время, в то время как российские войска несут тяжелые потери в Украине.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

В сообщении указывается, что с началом вторжения Игорь Гиркин, российский сторонник жесткой линии, бывший офицер и министр ФСБ в самопровозглашенной "Донецкой народной республике", стал все более откровенно критиковать действия Кремля в войне на Украине.

"19 августа Гиркин опубликовал неохотно восхищенную критику поведения президента Зеленского во время войны. Он противопоставил это ситуации в России, где "в конце шестого месяца войны по-прежнему играем в танковый биатлон и проводим фестивали военных оркестров", - говорится в отчете.

Танковый биатлон — громкая кульминация Армейских международных игр России, которые, как и в обычные годы, прошли на прошлой неделе под Москвой.

Ранее в британской разведке также заявляли, что на харьковском направлении РФ своими действиями скорее всего пытается добиваться того, чтобы Украина вынуждена была оставлять там определенные силы и не перебрасывать их на более важные направления.

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