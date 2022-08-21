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У Латвії за чотири дні зібрали понад 500 тисяч євро на Bayraktar для України

"Європейська правда"Неділя, 21 серпня 2022, 12:37

У Латвії зібрали 510 тисяч євро за чотири дні на покупку безпілотника Bayraktar для Збройних Сил України.

Про це пише латвійський портал LSM, повідомляє "Європейська правда".

Кампанія зі збору коштів розпочалася 16 серпня на порталі Ziedot.lv. В акції вже взяли участь понад 15 тисяч людей.

Станом на ранок 21 серпня зібрано 536 304 євро. На покупку одного безпілотника потрібно 4,5 мільйона євро.

Керівник благодійної організації Ziedot.lv Рута Диманта закликала більше людей зробити свій внесок — пожертвування не обов'язково має бути великим.

"Нас порівняно багато. Працездатного населення – близько 700-800 тисяч. Якщо кожен пожертвує 5-10 євро, то ми швидко зможемо досягти запланованої мети", - сказала вона.

Акцію підтримує Міноборони Латвії — воно зобов'язалося, коли коштів буде достатньо, придбати безпілотник та доставити його до України.

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Нагадаємо, литовський журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на "Байрактар" Україні. Збір вдалося закрити за три дні.

Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати безпілотник, а зібрані кошти спрямували на інші потреби України.

Аналогічні кампанії зі збору коштів ініціювали в Норвегії, Польщі та Канаді.

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Теми: Латвія
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