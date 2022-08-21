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В Латвии за четыре дня собрали 500 тысяч евро на Bayraktar для Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 21 августа 2022, 12:37

В Латвии собрали 510 тысяч евро за четыре дня на покупку беспилотника Bayraktar для Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет латвийский портал LSM, сообщает "Европейская правда".

Кампания по сбору средств началась 16 августа на портале Ziedot.lv В акции уже приняли участие более 15 тысяч человек.

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По состоянию на утро 21 августа собрано 536 304 евро. На покупку одного беспилотника необходимо 4,5 миллиона евро.

Руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта призвала больше людей внести свою лепту — пожертвование не обязательно должно быть крупным.

"Нас сравнительно много. Трудоспособного населения — около 700-800 тысяч. Если каждый пожертвует 5-10 евро, то мы быстро сможем достичь намеченной цели", - сказала она.

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Акцию поддерживает Минобороны Латвии — оно обязалось, когда средств станет достаточно, приобрести беспилотник и доставить его в Украину.

Напомним, литовский журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине. Сбор удалось закрыть за три дня.

После этого турецкая компания-производитель заявила, что тронута солидарностью литовцев и потому решила подарить беспилотник, а собранные средства можно будет направить на другие нужды Украины.

Аналогичные кампании по сбору средств на Bayraktar были инициированы в Норвегии, Польше и Канаде.

Темы: Латвия
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