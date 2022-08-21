Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Латвии за четыре дня собрали 500 тысяч евро на Bayraktar для Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 21 августа 2022, 12:37

В Латвии собрали 510 тысяч евро за четыре дня на покупку беспилотника Bayraktar для Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет латвийский портал LSM, сообщает "Европейская правда".

Кампания по сбору средств началась 16 августа на портале Ziedot.lv В акции уже приняли участие более 15 тысяч человек.

По состоянию на утро 21 августа собрано 536 304 евро. На покупку одного беспилотника необходимо 4,5 миллиона евро.

Руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта призвала больше людей внести свою лепту — пожертвование не обязательно должно быть крупным.

"Нас сравнительно много. Трудоспособного населения — около 700-800 тысяч. Если каждый пожертвует 5-10 евро, то мы быстро сможем достичь намеченной цели", - сказала она.

Акцию поддерживает Минобороны Латвии — оно обязалось, когда средств станет достаточно, приобрести беспилотник и доставить его в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, литовский журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине. Сбор удалось закрыть за три дня.

После этого турецкая компания-производитель заявила, что тронута солидарностью литовцев и потому решила подарить беспилотник, а собранные средства можно будет направить на другие нужды Украины.

Аналогичные кампании по сбору средств на Bayraktar были инициированы в Норвегии, Польше и Канаде.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Латвия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

дополненоВ разных городах Крыма слышали взрывы, оккупанты заявили о ПВО возле "Бельбека"

видеоЗеленский вручил награды "легендам Украины"

Магучих стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Дугину убили партизаны из Национальной Республиканской Армии – экс-депутат Госдумы

DW пожаловалась Кулебе на спикера МИД и попросила не сравнивать их с Russia Today

Перед вторжением РФ Шольц сказал Путину, что Украина не станет членом НАТО "в ближайшие 30 лет"

Все новости...
Латвия
В Латвии на "Байрактар" для ВСУ за сутки собрали 300 тысяч евро
Латвия будет продлевать временные разрешения на жительство россиян только в редких случаях
Гаубицы из Латвии демонстрируют результаты на поле боя – Резников
Последние новости
03:01
"Слидство.Инфо": Подконтрольные партии Путина "волонтеры" отправляют мариупольцев на "фильтрацию"
02:00
ОК "Юг": ВСУ уничтожили две установки С-300
01:29
Сутки на Сумщине: Россияне гатили из минометов и ствольной артиллерии
00:38
Зеленский: Судилище над украинцами в Мариуполе станет линией, после которой разговоров с РФ больше не будет
23:55
дополненоВ разных городах Крыма слышали взрывы, оккупанты заявили о ПВО возле "Бельбека"
23:29
видеоЗеленский вручил награды "легендам Украины"
23:20
ВВС Британии попали в скандал: якобы отказывали некоторым новобранцам из-за квот
23:05
обновленоРоссияне ударили ракетами по Харькову, пострадал человек
22:46
"Этого им очень не хватало": как парикмахер волонтерит для раненых военных в Киевском госпитале
22:34
Магучих стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту
Все новости...