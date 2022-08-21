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СБУ: з 20 ракет РФ лише 1 летить по військових об'єктах, решта - по мирних жителях

Валентина РоманенкоНеділя, 21 серпня 2022, 12:59
зображення - Telegram СБУ

За даними Служби безпеки України, із 20 ракетних ударів, що завдаються по Україні, лише один припадає на військовий об'єкт, решта – влучають у цивільну інфраструктуру.

Джерело: пресслужба СБУ в Telegram

Дослівно: "За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звіряче обличчя Кремля – тисячі загиблих українців, знищені домівки, діти, які втратили своїх батьків.

Лише кожен 20-й ракетний удар РФ був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети… У те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя".

Деталі: Служба безпеки наголошує, що жоден кривавий злочин російських терористів не залишиться без справедливого покарання.

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Теми: СБУвійна
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