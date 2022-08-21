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СБУ: из 20 ракет РФ только 1 летит по военным объектам, остальные – по мирным жителям

Валентина РоманенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 12:59
СБУ: из 20 ракет РФ только 1 летит по военным объектам, остальные – по мирным жителям
изображение - Telegram СБУ

По данным Службы безопасности Украины, из 20 ракетных ударов, наносимых по Украине только один приходится на военный объект, остальные – попадают в гражданскую инфраструктуру.

Источник: пресс-служба СБУ в Telegram

Дословно: "За шесть месяцев полномасштабной войны мир увидел зверское лицо Кремля – тысячи погибших украинцев, уничтоженные дома, дети, потерявшие своих родителей.

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Только каждый 20-й ракетный удар РФ был нанесен по военному объекту, остальные 19 – попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты… В то, что украинцы строили и создавали своими руками, и из чего состояла наша мирная жизнь".

Детали: Служба безопасности отмечает, что ни одно кровавое преступление российских террористов не останется без справедливого наказания.

Темы: СБУвойна
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