СБУ: из 20 ракет РФ только 1 летит по военным объектам, остальные – по мирным жителям

По данным Службы безопасности Украины, из 20 ракетных ударов, наносимых по Украине только один приходится на военный объект, остальные – попадают в гражданскую инфраструктуру.

Источник: пресс-служба СБУ в Telegram

Дословно: "За шесть месяцев полномасштабной войны мир увидел зверское лицо Кремля – тысячи погибших украинцев, уничтоженные дома, дети, потерявшие своих родителей.

Только каждый 20-й ракетный удар РФ был нанесен по военному объекту, остальные 19 – попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты… В то, что украинцы строили и создавали своими руками, и из чего состояла наша мирная жизнь".

Детали: Служба безопасности отмечает, что ни одно кровавое преступление российских террористов не останется без справедливого наказания.