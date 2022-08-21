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Повітряні сили за годину збили 3 ворожі безпілотники над Херсонщиною

Валентина РоманенкоНеділя, 21 серпня 2022, 14:40
Повітряні сили за годину збили 3 ворожі безпілотники над Херсонщиною
зображення пресслужби Повітряних сил ЗСУ

Воїни Повітряних сил ЗСУ ліквідували три ворожі безпілотники, якими росіяни шпигували в Херсонській області.

Джерело: повітряне командування "Південь"

Дослівно: "21 серпня в проміжок часу з 12.00 до 13.00 години, у небі над на Херсонщиною, воїнами повітряного командування "Південь" були виявлені та знищені три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня".

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Деталі: У повідомленні зазначено, що дронами ймовірно типу "Орлан-10" ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії.

Теми: війнаХерсонська область
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