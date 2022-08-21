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Воздушные силы за час сбили 3 вражеских беспилотника над Херсонщиной

Валентина РоманенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 14:40
Воздушные силы за час сбили 3 вражеских беспилотника над Херсонщиной
изображение прессс-лужбы Воздушных сил ВСУ

Воины Воздушных сил ВСУ ликвидировали три вражеских беспилотника, которыми россияне шпионили в Херсонской области.

Источник: воздушное командование "Південь"

Дословно: "21 августа в промежуток времени с 12.00 до 13.00 часов, в небе над Херсонщиной, воинами воздушного командования "Південь" были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня".

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Детали: В сообщении говорится, что дронами вероятно типа "Орлан-10" враг пытался проводить воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии.

Темы: войнаХерсонская область
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