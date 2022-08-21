Депутати німецького Бундестагу від коаліції закликали збільшити поставки зброї в Україну

Політики від коаліційних німецьких партій закликали до додаткових постачань зброї до України, навіть якщо це може тимчасово послабити Бундесвер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в статті для "Spiegel" членів Бундестагу Крістіана Клінка (СДПН), Сари Нанні (Зелені) та Александра Мюллера (СвДП).

"Ми вважаємо своїм обов'язком підтримати боротьбу Києва за виживання, бо Україна також захищає наші інтереси та цінності. Агресивна війна Росії є поворотним моментом, і вона також вимагає відкриття нових шляхів для захисту нашої мети світового порядку, заснованого на правилах, в якому керує сила закону, а не закон найсильнішого", - йдеться у статті.

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Політики, які займаються сферою безпеки, заявили, що виступають за значне збільшення постачання зброї до України.

"Метою є довгостроковий план продовження постачання систем озброєння (включаючи навчання, боєприпаси та технічну підтримку) в Україну, а не просто багаторазове реагування на поточні виклики", - йдеться у статті

Цього пропонується досягти за рахунок підходу, узгодженого з країнами-партнерами та військовою промисловістю: "Нова техніка для Бундесверу, для наших союзників та України має надійти швидко".

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Депутати нагадали, що досі порівняно невеликий обсяг постачання німецької зброї виправдовувався нестачею техніки в Бундесвері.

"Результат війни має прямі наслідки для Європи, а отже, і для Німеччини: перемога Росії підірве європейську безпеку. Москва не лише наблизить свій кордон до ЄС. Це також показало б, що можна досягти своїх політичних цілей за допомогою агресивної війни у ​​Європі. Таким чином, поразка Києва означала б ще більшу невизначеність, нестабільність та ризик ескалації для Європи; водночас успіх України - більшу безпеку", - зазначили політики.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що протягом останніх десяти тижнів німецький уряд ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєнь.

Наприкінці липня стало відомо, що Німеччина почала поставку зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну.

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.