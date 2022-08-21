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Депутаты немецкого Бундестага от коалиции призвали увеличить поставки оружия в Украину

"Европейская правда"Воскресенье, 21 августа 2022, 14:51

Политики от коалиционных немецких партий призвали к дополнительным поставкам оружия в Украину, даже если это может временно ослабить Бундесвер.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в статье для "Spiegel" членов Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сары Нанни (Зеленые) и Александра Мюллера (СвДП).

"Мы считаем своим долгом поддержать борьбу Киева за выживание, потому что Украина также защищает наши интересы и ценности. Агрессивная война России является поворотным моментом, и она также требует открытия новых путей для защиты нашей цели мирового порядка, основанного на правилах, в котором правит сила закона, а не закон сильнейшего", - говорится в статье.

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Политики, занимающиеся сферой безопасности, заявили, что выступают за значительное увеличение поставок оружия в Украину.

"Целью является долгосрочный план продолжения поставок систем вооружения (включая обучение, боеприпасы и техническую поддержку) в Украину, а не просто многократное реагирование на текущие вызовы", - говорится в статьею

Этого предлагается достигнуть за счет подхода, согласованного со странами-партнерами и военной промышленностью: "Новая техника для Бундесвера, для наших союзников и Украины должна поступить быстро".

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Депутаты напомнили, что сих пор сравнительно небольшой объем поставок немецкого оружия оправдывался существующей нехваткой техники в Бундесвере.

"Исход войны имеет прямые последствия для Европы, а значит, и для Германии: победа России подорвет европейскую безопасность. Москва не только приблизит свою границу к Европейскому союзу. Это также показало бы, что можно достичь своих политических целей с помощью агрессивной войны в Европе. Таким образом, поражение Киева означало бы еще большую неопределенность, нестабильность и риск эскалации для Европы; успех Украины, однако, больше безопасности", - отметили политики.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что в последние 10 недель немецкое правительство игнорирует просьбы Украины относительно дополнительной поставки вооружений.

В конце июля стало известно, что Германия начала поставку зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.

Темы: Германия
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