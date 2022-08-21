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Харківщина: комендантську годину збільшили через загрозу провокацій

Роман ПетренкоНеділя, 21 серпня 2022, 15:42
ПРИМІЩЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОДА НА ПЛОЩІ СВОБОДИ ПІСЛЯ РАКЕТНОГО УДАРУ. ФОТО: GETTY IMAGES

У Харкові та області існує загроза посилення провокацій з боку російських окупантів найближчими днями, тому вирішили збільшити тривалість комендантської години, повідомили в ОВА.

Джерело: пресслужба Харківської ОВА в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "У Харкові та Харківській області, які постійно обстрілює РФ, є загроза посилення провокацій, про які раніше повідомляли ОВА та Олег Васильович (Синєгубов – ред.). І останній тиждень посилених обстрілів про це свідчить.

Ми маємо не давати ворогові шансів на жодні провокації, тому голова ОВА запровадив посилення і збільшення тривалості комендантської години".

Деталі: Зазначається, що найближчими днями також буде запроваджено "комплекс заходів безпеки, спрямований на підвищення обороноздатності області та міста".

Передісторія: На Харківщині на День незалежності запроваджують подовжену комендантську годину з 19:00 23 серпня до 7:00 25 серпня.

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Теми: Харківська областькомендантська годинавійнаДень Незалежності
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