Харьковщина: комендантский час увеличили из-за угрозы провокаций
В Харькове и области существует угроза усиления провокаций со стороны российских кафиров в ближайшие дни, поэтому решили увеличить продолжительность комендантского часа, сообщили в ОВА.
Источник: пресс-служба Харьковской ОВА в комментарии "Интерфакс-Украина"
Дословно: "В Харькове и Харьковской области, постоянно обстреливающих РФ, есть угроза усиления провокаций, о которых ранее сообщали ОВА и Олег Васильевич (Синегубов – ред.). И последнюю неделю усиленных обстрелов об этом свидетельствует.
Мы не должны давать врагу шансов ни на какие провокации, поэтому глава ОВА ввел усиление и увеличение продолжительности комендантского часа".
Детали: Отмечается, что в ближайшие дни также будет введен "комплекс мер безопасности, направленный на повышение обороноспособности области и города".
Предыстория: В Харьковской области в День независимости вводят удлиненный комендантский час с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа.