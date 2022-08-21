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Харьковщина: комендантский час увеличили из-за угрозы провокаций

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 августа 2022, 15:42
ПОМЕЩЕНИЕ ХАРЬКОВСКОЙ ОДА НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ ПОСЛЕ РАКЕТНОГО УДАРА. ФОТО: GETTY IMAGES

В Харькове и области существует угроза усиления провокаций со стороны российских кафиров в ближайшие дни, поэтому решили увеличить продолжительность комендантского часа, сообщили в ОВА.

Источник: пресс-служба Харьковской ОВА в комментарии "Интерфакс-Украина"

Дословно: "В Харькове и Харьковской области, постоянно обстреливающих РФ, есть угроза усиления провокаций, о которых ранее сообщали ОВА и Олег Васильевич (Синегубов – ред.). И последнюю неделю усиленных обстрелов об этом свидетельствует.

Мы не должны давать врагу шансов ни на какие провокации, поэтому глава ОВА ввел усиление и увеличение продолжительности комендантского часа".

Детали: Отмечается, что в ближайшие дни также будет введен "комплекс мер безопасности, направленный на повышение обороноспособности области и города".

Предыстория: В Харьковской области в День независимости вводят удлиненный комендантский час с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа.

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Темы: Харьковская областькомендантский часвойнаДень Независимости
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