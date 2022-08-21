Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьковщина: комендантский час увеличили из-за угрозы провокаций

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 августа 2022, 15:42
Харьковщина: комендантский час увеличили из-за угрозы провокаций
ПОМЕЩЕНИЕ ХАРЬКОВСКОЙ ОДА НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ ПОСЛЕ РАКЕТНОГО УДАРА. ФОТО: GETTY IMAGES

В Харькове и области существует угроза усиления провокаций со стороны российских кафиров в ближайшие дни, поэтому решили увеличить продолжительность комендантского часа, сообщили в ОВА.

Источник: пресс-служба Харьковской ОВА в комментарии "Интерфакс-Украина"

Дословно: "В Харькове и Харьковской области, постоянно обстреливающих РФ, есть угроза усиления провокаций, о которых ранее сообщали ОВА и Олег Васильевич (Синегубов – ред.). И последнюю неделю усиленных обстрелов об этом свидетельствует.

Реклама:

Мы не должны давать врагу шансов ни на какие провокации, поэтому глава ОВА ввел усиление и увеличение продолжительности комендантского часа".

Детали: Отмечается, что в ближайшие дни также будет введен "комплекс мер безопасности, направленный на повышение обороноспособности области и города".

Предыстория: В Харьковской области в День независимости вводят удлиненный комендантский час с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Харьковская областькомендантский часвойнаДень Независимости
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Харьковская область
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: погибла женщина, загорелся киоск
Последние новости
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
Все новости...
Реклама: