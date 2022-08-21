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Прем’єри Чехії та Словаччини в річницю Празької весни: Не хочемо, щоб Росія була нашим сусідом

"Європейська правда"Неділя, 21 серпня 2022, 16:17

Прем’єр-міністри Чехії та Словаччини – Петр Фіала та Едуард Геґер – у неділю виклали спільне відеозвернення з нагоди Празької весни 1968 року, закликавши продовжувати підтримку України на тлі російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У зверненні Фіала нагадав, що 21 серпня 1968 року – тобто 54 роки тому – Чехословаччина була окупована військами Варшавського договору.

"Для громадян Чехословаччини то був день зради й змарнованих надій, які тодішні свідки ніколи не зможуть стерти зі своєї пам’яті", – додав Геґер.

Саме тому, на думку глав урядів Чехії та Словаччини, вони повинні активно підтримувати Україну в її опорі російським окупантам.

"Підтримуючи Україну, ми також підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія була нашим сусідом", – сказав Геґер. "Не забуваймо історію, а вчімось із неї, щоб вона ніколи знову не повторилася", – додав Фіала.

У 1968 році тодішнє керівництво радянської Чехословаччини розпочало низку ліберальних реформ, які дістали назву Празької весни. СРСР відреагував введенням військ і придушенням демократичних протестів.

У результаті загинули понад 70 протестувальників, а кілька сотень тисяч жителів Чехословаччини емігрували.

Як повідомлялося, громадяни Чехії переказують на допомогу Україні суми у 1968 крон, нагадуючи таким чином про вторгнення радянських військ у Чехословаччину в 1968 році.

Читайте також: Власний досвід окупації: чому чехи масово підтримують українців у часи війни.

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Теми: історіяЧехіяСловаччинаРосія
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