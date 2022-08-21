Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьеры Чехии и Словакии в годовщину Пражской весны: Не хотим, чтобы РФ была нашим соседом

"Европейская правда"Воскресенье, 21 августа 2022, 16:17

Премьер-министры Чехии и Словакии – Петр Фиала и Эдуард Хегер – в воскресенье выложили совместное видеообращение по случаю Пражской весны 1968 года, призвав продолжать поддержку Украины на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В обращении Фиала напомнил, что 21 августа 1968 года – то есть 54 года назад – Чехословакия была оккупирована войсками Варшавского договора.

Реклама:

"Для граждан Чехословакии это был день предательства и потерянных надежд, которые свидетели того времени никогда не смогут стереть со своей памяти", - добавил Хегер.

Далее премьеры Чехии и Словакии отметили, что, несмотря на то, что уже почти 30 лет их страны живут отдельно, "нас объединяет общая история".

"Сразу после начала российской агрессии стало очевидно, что мы не должны сидеть сложа руки и наблюдать за ситуацией в Украине, а наоборот – активно помогать", – подчеркнул Петр Фиала.

ВИДЕО ДНЯ

"Наша активная поддержка еще более важна, поскольку ужасы войны и страдания гражданских происходят буквально по соседству с нами", – добавил Эдуард Хегер.

Поэтому, по мнению глав правительств Чехии и Словакии, они должны активно поддерживать Украину в ее сопротивлении российским оккупантам.

"Поддерживая Украину, мы также поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия была нашим соседом", – сказал Хегер. "Не будем забывать историю, а будем учиться из нее, чтобы она никогда снова не повторилась", – добавил Фиала.

В 1968 году тогдашнее руководство советской Чехословакии начало ряд либеральных реформ, получивших название Пражской весны. СССР отреагировал на введение войск и подавление демократических протестов.

В результате погибли более 70 протестующих, а несколько сотен тысяч жителей Чехословакии эмигрировали.

Как сообщалось, граждане Чехии пересылают в помощь Украине суммы в 1968 крон, напоминая таким образом о вторжении советских войск в Чехословакию в 1968 году.

Читайте также: Собственный опыт оккупации: почему чехи массово поддерживают украинцев во время войны.

Темы: историяЧехияСловакияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
история
Новый культ: в российских учебниках Сталина покажут не тираном, а "защитником"
Президент Польши почтил память воинов УНР, погибших в боях против большевиков
Польша намекает, что ждет от Киева согласия на эксгумацию всех жертв Волынской трагедии
Последние новости
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
Все новости...
Реклама: