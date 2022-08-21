Премьеры Чехии и Словакии в годовщину Пражской весны: Не хотим, чтобы РФ была нашим соседом

Премьер-министры Чехии и Словакии – Петр Фиала и Эдуард Хегер – в воскресенье выложили совместное видеообращение по случаю Пражской весны 1968 года, призвав продолжать поддержку Украины на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В обращении Фиала напомнил, что 21 августа 1968 года – то есть 54 года назад – Чехословакия была оккупирована войсками Варшавского договора.

"Для граждан Чехословакии это был день предательства и потерянных надежд, которые свидетели того времени никогда не смогут стереть со своей памяти", - добавил Хегер.

Далее премьеры Чехии и Словакии отметили, что, несмотря на то, что уже почти 30 лет их страны живут отдельно, "нас объединяет общая история".

"Сразу после начала российской агрессии стало очевидно, что мы не должны сидеть сложа руки и наблюдать за ситуацией в Украине, а наоборот – активно помогать", – подчеркнул Петр Фиала.

"Наша активная поддержка еще более важна, поскольку ужасы войны и страдания гражданских происходят буквально по соседству с нами", – добавил Эдуард Хегер.

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Поэтому, по мнению глав правительств Чехии и Словакии, они должны активно поддерживать Украину в ее сопротивлении российским оккупантам.

"Поддерживая Украину, мы также поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия была нашим соседом", – сказал Хегер. "Не будем забывать историю, а будем учиться из нее, чтобы она никогда снова не повторилась", – добавил Фиала.

Přestože se Česko a Slovensko rozdělily už před devětadvaceti lety a nyní fungují jako dvě samostatné země, bohatá společná historie nás stále spojuje.



To se týká i vzpomínky na 21. srpen 1968. K výročí jsme pro vás natočili s @eduardheger video. Podívejte se na něj, prosím. pic.twitter.com/Z7XVjBRqso — Petr Fiala (@P_Fiala) August 21, 2022

В 1968 году тогдашнее руководство советской Чехословакии начало ряд либеральных реформ, получивших название Пражской весны. СССР отреагировал на введение войск и подавление демократических протестов.

В результате погибли более 70 протестующих, а несколько сотен тысяч жителей Чехословакии эмигрировали.

Как сообщалось, граждане Чехии пересылают в помощь Украине суммы в 1968 крон, напоминая таким образом о вторжении советских войск в Чехословакию в 1968 году.

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