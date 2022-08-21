В РФ не можуть набрати нові бойові підрозділи: бракує охочих іти на війну – розвідка

Українська розвідка повідомляє, що в Росії не можуть сформувати нові військові підрозділи через брак бажаючих іти на війну.

Джерело: ГУР МОУ

Деталі: Зазначається, що в Нижньогородській області РФ фактично зірвано формування танкового батальйону, яке триває з початку липня.

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З необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30.

За даними розвідки, для більшої вмотивованості керівництво області РФ обіцяє виплачувати з 1 вересня щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тис. рос. рублів сім’ям "добровольців-контрактників", у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Втім, це не спричинило значного притоку бажаючих відправитись на війну.

Загалом, в РФ створили нову мобілізаційну систему. Вона передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Коли у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

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