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В РФ не можуть набрати нові бойові підрозділи: бракує охочих іти на війну – розвідка

Валентина РоманенкоНеділя, 21 серпня 2022, 16:47
В РФ не можуть набрати нові бойові підрозділи: бракує охочих іти на війну – розвідка
солдат РФ. ілюстративне фото

Українська розвідка повідомляє, що в Росії не можуть сформувати нові військові підрозділи через брак бажаючих іти на війну.

Джерело: ГУР МОУ

Деталі: Зазначається, що в Нижньогородській області РФ фактично зірвано формування танкового батальйону, яке триває з початку липня.

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З необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30.

За даними розвідки, для більшої вмотивованості керівництво області РФ обіцяє виплачувати з 1 вересня щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тис. рос. рублів сім’ям "добровольців-контрактників", у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Втім, це не спричинило значного притоку бажаючих відправитись на війну.

Загалом, в РФ створили нову мобілізаційну систему. Вона передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Коли у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

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В зону особливої уваги "рекрутерів" потрапляють, в першу чергу, представники "малих народів" та найбідніше населення. Згідно з соціальними дослідженнями, саме ці категорії мають найбільший "протестний потенціал" через погіршення соціально-економічної ситуації, наголошують у ГУР.

Теми: Росіявійна
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