Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ не можуть набрати нові бойові підрозділи: бракує охочих іти на війну – розвідка

Валентина РоманенкоНеділя, 21 серпня 2022, 16:47
солдат РФ. ілюстративне фото

Українська розвідка повідомляє, що в Росії не можуть сформувати нові військові підрозділи через брак бажаючих іти на війну.

Джерело: ГУР МОУ

Деталі: Зазначається, що в Нижньогородській області РФ фактично зірвано формування танкового батальйону, яке триває з початку липня.

З необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30.

За даними розвідки, для більшої вмотивованості керівництво області РФ обіцяє виплачувати з 1 вересня щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тис. рос. рублів сім’ям "добровольців-контрактників", у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Втім, це не спричинило значного притоку бажаючих відправитись на війну.

Загалом, в РФ створили нову мобілізаційну систему. Вона передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Коли у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

В зону особливої уваги "рекрутерів" потрапляють, в першу чергу, представники "малих народів" та найбідніше населення. Згідно з соціальними дослідженнями, саме ці категорії мають найбільший "протестний потенціал" через погіршення соціально-економічної ситуації, наголошують у ГУР.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Росіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Росіяни навряд чи захоплять більше територій в найближчі місяці

доповненоУ різних містах Криму чули вибухи, окупанти заявили про ППО біля "Бельбека"

відеоЗеленський вручив нагороди "легендам України"

Магучіх стала першою в історії України чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

Дугіну вбили партизани з Національної Республіканської Армії – ексдепутат Держдуми

DW поскаржилася Кулебі на речника МЗС і попросила не порівнювати їх з Russia Today

Усі новини...
Росія
РФ суттєво збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – Сили оборони півдня
Прем’єри Чехії та Словаччини в річницю Празької весни: Не хочемо, щоб Росія була нашим сусідом
Україна не причетна до підриву доньки Дугіна – ОП
Останні новини
07:05
Зведення Генштабу: Ворог має частковий успіх біля Благодатного
06:31
ЗМІ: Японія хоче розгорнути тисячі крилатих ракет для протидії Китаю
05:30
Росіяни з боку Бєлгорода вдарили по Харкову, є руйнування
05:07
ISW: Росіяни навряд чи захоплять більше територій в найближчі місяці
03:55
Росія тримає напоготові п’ять носіїв “Калібрів” в Чорному морі
03:01
"Слідство.Інфо": Підконтрольні партії Путіна "волонтери" відправляють маріупольців на "фільтрацію"
02:00
ОК "Південь": ЗСУ знищили дві установки С-300
01:29
Доба на Сумщині: Росіяни гатили з мінометів і ствольної артилерії
00:38
Зеленський: Судилище над українцями в Маріуполі стане лінією, після якої розмов з РФ більше не буде
23:55
доповненоУ різних містах Криму чули вибухи, окупанти заявили про ППО біля "Бельбека"
Усі новини...