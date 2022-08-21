Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ не могут набрать новые боевые подразделения: не хватает желающих идти на войну – ГУР

Валентина РоманенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 16:47
солдат РФ. иллюстративное фото

Украинская разведка сообщает, что в России не могут сформировать новые военные подразделения за неимением желающих идти на войну.

Источник: ГУР МОУ

Детали: Отмечается, что в Нижегородской области РФ фактически сорвано формирование танкового батальона, которое продолжается с начала июля.

Из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы подписали около 30 человек.

По данным разведки, для большей мотивированности руководство области РФ обещает выплачивать с 1 сентября ежемесячную финансовую помощь в размере 10 тыс. рос. рублей семьям "добровольцев-контрактников", у которых дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ. Впрочем, это не привело к значительному притоку желающих отправиться на войну.

В целом, в РФ была создана новая мобилизационная система. Она предусматривает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу. Когда в каждой региональной единице формируются подразделения, финансируемые за счет местного бюджета.

В зону особого внимания "рекрутеров" попадают, в первую очередь, представители "малых народов" и беднейшее население. Согласно социальным исследованиям, именно эти категории имеют наибольший "протестный потенциал" из-за ухудшения социально-экономической ситуации, отмечают в ГУР.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Росcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Россияне вряд ли захватят больше территорий в ближайшие месяцы

дополненоВ разных городах Крыма слышали взрывы, оккупанты заявили о ПВО возле "Бельбека"

видеоЗеленский вручил награды "легендам Украины"

Магучих стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Дугину убили партизаны из Национальной Республиканской Армии – экс-депутат Госдумы

DW пожаловалась Кулебе на спикера МИД и попросила не сравнивать их с Russia Today

Все новости...
Росcия
РФ существенно увеличила количество ракетоносителей в Черном море – Силы обороны юга
Премьеры Чехии и Словакии в годовщину Пражской весны: Не хотим, чтобы РФ была нашим соседом
Украина не причастна к подрыву дочери Дугина – ОП
Последние новости
07:05
Сводка Генштаба: Враг имеет частичный успех у Благодатного
06:31
СМИ: Япония хочет развернуть тысячи крылатых ракет для противодействия Китаю
05:30
Россияне со стороны Белгорода ударили по Харькову, есть разрушения
05:07
ISW: Россияне вряд ли захватят больше территорий в ближайшие месяцы
03:55
Россия держит наготове пять носителей "Калибров" в Черном море
03:01
"Слидство.Инфо": Подконтрольные партии Путина "волонтеры" отправляют мариупольцев на "фильтрацию"
02:00
ОК "Юг": ВСУ уничтожили две установки С-300
01:29
Сутки на Сумщине: Россияне гатили из минометов и ствольной артиллерии
00:38
Зеленский: Судилище над украинцами в Мариуполе станет линией, после которой разговоров с РФ больше не будет
23:55
дополненоВ разных городах Крыма слышали взрывы, оккупанты заявили о ПВО возле "Бельбека"
Все новости...