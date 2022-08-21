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В РФ не могут набрать новые боевые подразделения: не хватает желающих идти на войну – ГУР

Валентина РоманенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 16:47
В РФ не могут набрать новые боевые подразделения: не хватает желающих идти на войну – ГУР
солдат РФ. иллюстративное фото

Украинская разведка сообщает, что в России не могут сформировать новые военные подразделения за неимением желающих идти на войну.

Источник: ГУР МОУ

Детали: Отмечается, что в Нижегородской области РФ фактически сорвано формирование танкового батальона, которое продолжается с начала июля.

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Из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы подписали около 30 человек.

По данным разведки, для большей мотивированности руководство области РФ обещает выплачивать с 1 сентября ежемесячную финансовую помощь в размере 10 тыс. рос. рублей семьям "добровольцев-контрактников", у которых дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ. Впрочем, это не привело к значительному притоку желающих отправиться на войну.

В целом, в РФ была создана новая мобилизационная система. Она предусматривает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу. Когда в каждой региональной единице формируются подразделения, финансируемые за счет местного бюджета.

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В зону особого внимания "рекрутеров" попадают, в первую очередь, представители "малых народов" и беднейшее население. Согласно социальным исследованиям, именно эти категории имеют наибольший "протестный потенциал" из-за ухудшения социально-экономической ситуации, отмечают в ГУР.

Темы: Росcиявойна
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