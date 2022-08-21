Перед вторгненням РФ Шольц сказав Путіну, що Україна не стане членом НАТО "найближчі 30 років"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю під час Дня відкритих дверей у саду своєї резиденції заявив, що під час розмови з російським президентом Владіміром Путіним до вторгнення запевнив його у віддаленій перспективі членства України в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Відповідаючи на питання, чому члени НАТО нібито не врахували інтереси Росії у сфері безпеки до початку повномасштабного вторгнення в Україну, Шольц заявив: "НАТО ніколи не було загрозою Росії".

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Він додав, що під час переговорів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну запевнив Путіна, що вступ Києва до Альянсу "не станеться в найближчі 30 років".

Саме тому, вважає німецький канцлер, Путін не хоче приймати ліберальні та відкриті суспільства в Європі й мав "абсолютно абсурдні" ідеї – до прикладу, казав Шольцу, що Білорусь та Україна не повинні існувати як окремі держави.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Росія виставила ультиматум США і НАТО про відмову від розширення Альянсу й фактичного скасування його розширення після 1997 року.

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Пізніше саме відмову виконати ці вимоги разом із нібито загрозою агресії з боку України Москва виставляла як причину початку повномасштабної агресії.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Владімір Путін давно планував напад на Україну, а рішення про саме вторгнення ухвалив щонайменше за рік до нього.

Нещодавно він висловився проти заборони видачі віз російським туристам, оскільки, на його думку, важливо не ускладнювати життя опонентам Кремля, які тікають з Росії.