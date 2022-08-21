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Перед вторжением РФ Шольц сказал Путину, что Украина не станет членом НАТО "в ближайшие 30 лет"

"Европейская правда"Воскресенье, 21 августа 2022, 17:07
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье во время Дня открытых дверей в саду своей резиденции заявил, что во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным до вторжения заверил его в отдаленной перспективе членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Отвечая на вопрос, почему члены НАТО якобы не учли интересы России в сфере безопасности до начала полномасштабного вторжения в Украину, Шольц заявил: "НАТО никогда не представляло угрозу России".

Он добавил, что во время переговоров до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заверил Путина, что вступление Киева в Альянс "не произойдет в ближайшие 30 лет".

Именно поэтому, считает немецкий канцлер, Путин не хочет принимать либеральные и открытые общества в Европе и имел "абсолютно абсурдные" идеи – например, говорил Шольцу, что Беларусь и Украина не должны существовать как отдельные государства.

Напомним, в декабре 2021 года Россия выставила ультиматум США и НАТО об отказе от расширения Альянса и фактической отмене его расширения после 1997 года. Позже именно отказ выполнить эти требования вместе с якобы угрозой агрессии со стороны Украины Москва выставляла причину начала полномасштабной агрессии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин давно планировал нападение на Украину, а решение о самом вторжении принял по меньшей мере за год до него.

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Недавно он высказался против запрета выдачи виз российским туристам, поскольку, по его мнению, важно не усложнять жизнь убегающим из России оппонентам Кремля.

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Темы: ГерманияШольцПутин
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