Перед вторжением РФ Шольц сказал Путину, что Украина не станет членом НАТО "в ближайшие 30 лет"

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье во время Дня открытых дверей в саду своей резиденции заявил, что во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным до вторжения заверил его в отдаленной перспективе членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Отвечая на вопрос, почему члены НАТО якобы не учли интересы России в сфере безопасности до начала полномасштабного вторжения в Украину, Шольц заявил: "НАТО никогда не представляло угрозу России".

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Он добавил, что во время переговоров до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заверил Путина, что вступление Киева в Альянс "не произойдет в ближайшие 30 лет".

Именно поэтому, считает немецкий канцлер, Путин не хочет принимать либеральные и открытые общества в Европе и имел "абсолютно абсурдные" идеи – например, говорил Шольцу, что Беларусь и Украина не должны существовать как отдельные государства.

Напомним, в декабре 2021 года Россия выставила ультиматум США и НАТО об отказе от расширения Альянса и фактической отмене его расширения после 1997 года. Позже именно отказ выполнить эти требования вместе с якобы угрозой агрессии со стороны Украины Москва выставляла причину начала полномасштабной агрессии.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин давно планировал нападение на Украину, а решение о самом вторжении принял по меньшей мере за год до него.

Недавно он высказался против запрета выдачи виз российским туристам, поскольку, по его мнению, важно не усложнять жизнь убегающим из России оппонентам Кремля.