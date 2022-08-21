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У Новій Каховці окупанти викрали двох директорок ліцеїв – мер

Катерина ТищенкоНеділя, 21 серпня 2022, 17:51
У Новій Каховці окупанти викрали двох директорок ліцеїв – мер

У Новій Каховці Херсонської області представники окупаційної "влади" викрали директорок ліцеїв №3 і №2 Новокаховської міської ради Ірину Дубас та Оксану Якубову.

Джерело: Новокаховський міський голова Володимир Коваленко у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Є така Лілія Гришагіна, яка співпрацює з окупаційною владою та прийняла від них один з ліцеїв. Наскільки мені відомо, вона пред'явила претензії Ірині Дубас та Оксані Якубовій, наче вони не всю матеріальну базу передали.

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За її інформацією, коли вона звернулася до відповідних структур, їх заарештували".

Деталі: За його словами, Лілія Гришагіна раніше очолювала Таврійську школу №7.

Теми: Херсонська областьокупаціяосвіта
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