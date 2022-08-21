В Новой Каховке оккупанты похитили двух директоров лицеев – мэр
Воскресенье, 21 августа 2022, 17:51
В Новой Каховке Херсонской области представители оккупационной "власти" похитили директоров лицеев №3 и №2 Новокаховского городского совета Ирину Дубас и Оксану Якубову.
Источник: Новокаховский городской голова Владимир Коваленко в комментарии Суспільному
Прямая речь: "Есть такая Лилия Гришагина, которая сотрудничает с оккупационными властями и приняла от них один из лицеев. Насколько мне известно, она предъявила претензии Ирине Дубас и Оксане Якубовой, якобы они не всю материальную базу передали.
По ее информации, когда она обратилась в соответствующие структуры, их арестовали".
Детали: По его словам, Лилия Гришагина ранее возглавляла Таврическую школу №7.
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