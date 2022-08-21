В Новой Каховке оккупанты похитили двух директоров лицеев – мэр

В Новой Каховке Херсонской области представители оккупационной "власти" похитили директоров лицеев №3 и №2 Новокаховского городского совета Ирину Дубас и Оксану Якубову.

Источник: Новокаховский городской голова Владимир Коваленко в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Есть такая Лилия Гришагина, которая сотрудничает с оккупационными властями и приняла от них один из лицеев. Насколько мне известно, она предъявила претензии Ирине Дубас и Оксане Якубовой, якобы они не всю материальную базу передали.

Реклама:

По ее информации, когда она обратилась в соответствующие структуры, их арестовали".

Детали: По его словам, Лилия Гришагина ранее возглавляла Таврическую школу №7.