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В Новой Каховке оккупанты похитили двух директоров лицеев – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 17:51
В Новой Каховке оккупанты похитили двух директоров лицеев – мэр

В Новой Каховке Херсонской области представители оккупационной "власти" похитили директоров лицеев №3 и №2 Новокаховского городского совета Ирину Дубас и Оксану Якубову.

Источник: Новокаховский городской голова Владимир Коваленко в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Есть такая Лилия Гришагина, которая сотрудничает с оккупационными властями и приняла от них один из лицеев. Насколько мне известно, она предъявила претензии Ирине Дубас и Оксане Якубовой, якобы они не всю материальную базу передали.

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По ее информации, когда она обратилась в соответствующие структуры, их арестовали".

Детали: По его словам, Лилия Гришагина ранее возглавляла Таврическую школу №7.

Темы: Херсонская областьоккупацияобразование
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