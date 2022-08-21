Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: 1 загибла, 6 поранених, серед яких дитина
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли Зеленодольську громаду, загинула жінка, постраждало шестеро людей, серед яких дитина.
Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Дослівно: "Окупаційні війська РФ продовжують тероризувати наші громади. З "Ураганів" вдарили по Зеленодольській ТГ у Криворізькому районі.
Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, з них – одна дитина".
Деталі: За даними Лукашука, є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка, інформація уточнюється.
Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок обстрілу Зеленодольської громади загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранені, серед них 9-річний хлопчик.
Всі постраждалі перебувають у лікарні, один з них – у тяжкому стані.
За даними Резніченка, внаслідок обстрілу є руйнування житла та пошкоджено дитячу спортивну школу.