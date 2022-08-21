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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: 1 загибла, 6 поранених, серед яких дитина

Катерина ТищенкоНеділя, 21 серпня 2022, 19:41
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: 1 загибла, 6 поранених, серед яких дитина
наслідки обстрілу Дніпропетровщини 21 серпня, фото з Telegram Лукашука

На Дніпропетровщині росіяни обстріляли Зеленодольську громаду, загинула жінка, постраждало шестеро людей, серед яких дитина.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

наслідки обстрілу Дніпропетровщини 21 серпня, фото з Telegram Лукашука
наслідки обстрілу Дніпропетровщини 21 серпня, фото з Telegram Лукашука

Дослівно: "Окупаційні війська РФ продовжують тероризувати наші громади. З "Ураганів" вдарили по Зеленодольській ТГ у Криворізькому районі.

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Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, з них – одна дитина".

Деталі: За даними Лукашука, є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка, інформація уточнюється.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок обстрілу Зеленодольської громади загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранені, серед них 9-річний хлопчик.

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Всі постраждалі перебувають у лікарні, один з них – у тяжкому стані.

За даними Резніченка, внаслідок обстрілу є руйнування житла та пошкоджено дитячу спортивну школу.

 
 

Теми: Дніпропетровська областьвійнадіти
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