Россияне обстреляли Днепропетровщину: 1 погибшая, 6 раненых, среди них ребенок
На Днепропетровщине россияне обстреляли Зеленодольскую общину, погибла женщина, пострадали шесть человек, среди которых ребенок.
Источник: глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Дословно: "Оккупационные войска РФ продолжают терроризировать наши общины. Из "Ураганов" ударили по Зеленодольской ТГ в Криворожском районе.
Предварительно, в результате обстрела пострадали шесть человек, из них – один ребенок".
Детали: По данным Лукашука, повреждены жилые дома и здание детсада, информация уточняется.
Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате обстрела Зеленодольской общины погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них 9-летний мальчик.
Все пострадавшие находятся в больнице, один из них – в тяжелом состоянии.
По данным Резниченко, в результате обстрела есть разрушение жилья и повреждена детская спортивная школа.