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Россияне обстреляли Днепропетровщину: 1 погибшая, 6 раненых, среди них ребенок

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 19:41
Россияне обстреляли Днепропетровщину: 1 погибшая, 6 раненых, среди них ребенок
последствия обстрела Днепропетровщины 21 августа, фото из Telegram Лукашука

На Днепропетровщине россияне обстреляли Зеленодольскую общину, погибла женщина, пострадали шесть человек, среди которых ребенок.

Источник: глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

последствия обстрела Днепропетровщины 21 августа, фото из Telegram Лукашука
последствия обстрела Днепропетровщины 21 августа, фото из Telegram Лукашука

Дословно: "Оккупационные войска РФ продолжают терроризировать наши общины. Из "Ураганов" ударили по Зеленодольской ТГ в Криворожском районе.

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Предварительно, в результате обстрела пострадали шесть человек, из них – один ребенок".

Детали: По данным Лукашука, повреждены жилые дома и здание детсада, информация уточняется.

Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате обстрела Зеленодольской общины погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них 9-летний мальчик.

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Все пострадавшие находятся в больнице, один из них – в тяжелом состоянии.

По данным Резниченко, в результате обстрела есть разрушение жилья и повреждена детская спортивная школа.

 
 

Темы: Днепропетровская областьвойнадети
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