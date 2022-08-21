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DW поскаржилася Кулебі на речника МЗС і попросила не порівнювати їх з Russia Today

"Європейська правда"Неділя, 21 серпня 2022, 18:21
DW поскаржилася Кулебі на речника МЗС і попросила не порівнювати їх з Russia Today
фото Picture alliance via Getty Images

Німецька служба іномовлення Deutsche Welle заявила, що твердження речника українського МЗС Олега Ніколенка про підігрування її російської редакції пропаганді Кремля не відповідають дійсності, й закликала Дмитра Кулебу розібратися із ситуацією.

Про це йдеться в коментарі DW, наданому "Європейській правді".

Як повідомив речник генерального директорату мовник Крістоф Юмпельт у заяві, DW "звернулося до міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з вимогою розібратися із ситуацією щодо приватного допису Олега Ніколенка у Facebook".

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"Ми рішуче заперечуємо безпідставні звинувачення. Наше висвітлення агресивної війни проти України підлягає суворим професійним критеріям, доречним у цій серйозній ситуації. Ми також рішуче відкидаємо звинувачення у маніпуляції фактами й нібито поширення пропаганди", – йдеться в коментарі.

Представник DW наголосив, що порівняння німецького мовника з RT, "що пан Ніколенко вочевидь робить для залякування DW через його незалежну і об’єктивну роботу, не можна толерувати".

"Коли працівник пресслужби Міністерства закордонних справ розпочинає кампанію, спрямовану на дискредитацію будь-якого ЗМІ, перекручуючи факти про його реальну роботу з якою б то не було метою, ми очікуємо, що будуть вжиті заходи", – зазначається в коментарі DW.

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Нагадаємо, що Олег Ніколенко є речником усього МЗС України, а не "працівником пресслужби", і його заяви висловлюють офіційну позицію міністерства. Крім того, в коментарі DW не згадується, що закиди в роспропаганді стосувалися лише російської редакції мовника.

Кілька днів тому Міністерство закордонних справ України закликало Deutsche Welle звернути увагу на маніпуляції, які його поширює російська редакція.

У МЗС навели низку прикладів із матеріалами російської DW, в яких містилися такі тези, як "визнати Україну терористичною державою", "один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС", "заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна", "Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун" і фото нацистського фюрера поряд з обкладинкою президентського подружжя.

Теми: НімеччинаЗМІКулеба ДмитроМЗС
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