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DW пожаловалась Кулебе на спикера МИД и попросила не сравнивать их с Russia Today

"Европейская правда"Воскресенье, 21 августа 2022, 18:21
фото Picture alliance via Getty Images

Немецкая иноязычная служба Deutsche Welle заявила, что утверждения спикера украинского МИД Олега Николенко о подыгрыше ее российской редакцией пропаганде Кремля не соответствуют действительности, и призвала Дмитрия Кулебу разобраться с ситуацией.

Об этом говорится в комментарии DW, предоставленном "Европейской правде".

Как сообщил спикер генерального директората вещатель Кристоф Юмпельт в заявлении, DW "обратилось к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с требованием разобраться с ситуацией по поводу частного сообщения Олега Николенко в Facebook".

"Мы решительно отрицаем безосновательные обвинения. Наше освещение агрессивной войны против Украины подлежит строгим профессиональным критериям, уместным в этой серьезной ситуации. Мы также решительно отвергаем обвинения в манипуляции фактами и якобы распространение пропаганды", – говорится в комментарии.

Представитель DW подчеркнул, что сравнение немецкого вещателя с RT, "что г-н Николенко очевидно делает для запугивания DW из-за его независимой и объективной работы, нельзя толеровать".

"Когда работник прессслужбы Министерства иностранных дел начинает кампанию, направленную на дискредитацию любого СМИ, извращая факты о его реальной работе с какой бы то ни было целью, мы ожидаем, что будут приняты меры", – отмечается в комментарии DW .

Напомним, что Олег Николенко является представителем всего МИД Украины, а не "работником прессслужбы", и его заявления выражают официальную позицию министерства. Кроме того, в комментарии DW не упоминается, что упреки в роспропаганде касались только российской редакции вещателя.

ВИДЕО ДНЯ

Несколько дней назад Министерство иностранных дел Украины призвало немецкое издание Deutsche Welle обратить внимание на манипуляции, распространяемые российской редакцией.

В МИДе привели ряд примеров с материалами российской DW, в которых содержались такие тезисы, как "признать Украину террористическим государством", "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС", "запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина", "Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун" и фото нацистского фюрера рядом с обложкой президентских супругов.

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Темы: ГерманияСМИКулеба ДмитрийМИД
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DW пожаловалась Кулебе на спикера МИД и попросила не сравнивать их с Russia Today

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