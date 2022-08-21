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РФ частково закриває повітряний простір у 3 областях – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 21 серпня 2022, 18:38

Окупанти мають частковий успіх на Авдіївському та Південнобузькому напрямку, водночас РФ частково закриває повітряний простір на 4 дні у трьох областях поблизу кордону України.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: На Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Противник здійснив обстріли із ствольної артилерії районів населених пунктів Мурав’ї та Залізний Міст Чернігівської області і Будки та Іскрисківщина Сумської області.

За наявною інформацією, ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Бєлгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року.

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Прудянка, Нове, Руськи Тишки, Перемога, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Гусарівки.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Краснопілля, Червоного і Долини. Ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

Провів розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов.

Намагався вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка, зазнав втрат та відступив.

На Краматорському напрямку противник продовжив обстріли неподалік Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку задіяв різнокаліберну артилерію поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини і Кодеми та авіацію – біля Зайцевого, Бахмута і Соледара.

Ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір’я – Зайцеве, Новоселівка – Нью Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив.

На Авдіївському напрямку ворог використав ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка та Піски.

Завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Водяного і Красногорівки. Невдало провів розвідку боєм у напрямку Спартак – Опитне, відійшов.

Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар’їнка. З втратами відступив.

На напрямку Лозівський – Піски підрозділи противника мають частковий успіх.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював території в районах Павлівки, Великої Новосілки, Пречистівки та Вугледара. Задіяв авіацію для удару поблизу Новомихайлівки. Здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Луганське – Побєда.

На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Гуляйполя, Оріхова, Бурлацького та Новополя. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Червоне та Новосілка.

На Південнобузькому напрямку противник застосовував наявні засоби вогневого ураження для обстрілів військових та цивільних обʼєктів по лінії зіткнення. Завдав авіаударів біля Ольгиного, Новогригорівки, Таврійського та Лозового.

Наступальними діями намагався просунутися у напрямку Олександрівка – Таврійське, успіху не мав, відійшов. На напрямку Васильки – Благодатне має частковий успіх.

Корабельне угруповання противника в готовності до застосування високоточної зброї утримує п’ять носіїв крилатих ракет морського базування.

У Генштабі попросили українців "бути поміркованими та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги".

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Теми: ГенштабРосіявійна
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