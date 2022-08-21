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РФ суттєво збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – Сили оборони півдня

Катерина ТищенкоНеділя, 21 серпня 2022, 16:39
РФ суттєво збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – Сили оборони півдня
РАКЕТА "КАЛІБР", MILITARYARMS.RU

Росіяни перед Днем незалежності України суттєво збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

Джерело: начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, відповідаючи на питання про можливу небезпеку з боку російських військ до Дня незалежності, ВМС ЗСУ

Пряма мова: "Ми спостерігаємо, що вони (росіяни – ред.) суттєво збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Зокрема, з ракетами "Калібр" їх наразі 5, в тому числі й підводні.

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Використання "Калібрів" цієї ночі може бути певним знаком того, що вони напоготові, вони готові їх застосовувати, навіть незважаючи на їх високу вартість і не дуже велику кількість, яка там ще залишилася".

Деталі: Гуменюк також відзначила, що окупанти будуть підтягувати сили на Миколаївському та Херсонському напрямках, оскільки "фортеця незламності Миколаїв, яка не дає просунутися на півдні, їм дуже довго не дає спокою".

"Треба бути готовими до того, що вони можуть це застосувати, але не піддаватися паніці, не створювати ніякого зайвого ажіотажу", - закликала вона.

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Довідка: Згідно з ВМС Збройних Сил України, востаннє 5 ракетоносіїв у Чорному морі фіксували 1 серпня. Після того переважно їх було 2-3, лише протягом декількох днів на початку серпня кількість ракетоносіїв зростала до чотирьох.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський попередив, що наступного тижня Росія може здійснити особливо жорстокі дії.

За даними УП, працівникам установ, розташованих в Урядовому кварталі, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому.

Теми: Чорне моревійнаРосія
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