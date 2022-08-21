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Біля берегів Одещини знешкодили другу за добу міну

Катерина ТищенкоНеділя, 21 серпня 2022, 19:15
Біля берегів Одещини знешкодили другу за добу міну
ілюстративне фото T.ME/ODESACITYOFFICIAL

На Одещині у прибережних водах знешкодили другу за добу дрейфуючу якірну міну.

Джерело: речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, Суспільне

Дослівно Братчук: "Силами підривної команди угруповання різнорідних сил Півдня України знищено другу протягом доби дрейфуючу якірну міну".

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Деталі: Перед цим Суспільне повідомило, що в Одесі було чутно вибух.

В ОК "Південь" виданню пояснили, що в прибережних водах Одещини знешкодили міну, і саме цей вибух чули одесити.

Теми: Одеська областьОдесамінуваннявибух
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