Біля берегів Одещини знешкодили другу за добу міну

На Одещині у прибережних водах знешкодили другу за добу дрейфуючу якірну міну.

Джерело: речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, Суспільне

Дослівно Братчук: "Силами підривної команди угруповання різнорідних сил Півдня України знищено другу протягом доби дрейфуючу якірну міну".

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Деталі: Перед цим Суспільне повідомило, що в Одесі було чутно вибух.

В ОК "Південь" виданню пояснили, що в прибережних водах Одещини знешкодили міну, і саме цей вибух чули одесити.