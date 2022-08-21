Біля берегів Одещини знешкодили другу за добу міну
Неділя, 21 серпня 2022, 19:15
На Одещині у прибережних водах знешкодили другу за добу дрейфуючу якірну міну.
Джерело: речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, Суспільне
Дослівно Братчук: "Силами підривної команди угруповання різнорідних сил Півдня України знищено другу протягом доби дрейфуючу якірну міну".
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Деталі: Перед цим Суспільне повідомило, що в Одесі було чутно вибух.
В ОК "Південь" виданню пояснили, що в прибережних водах Одещини знешкодили міну, і саме цей вибух чули одесити.