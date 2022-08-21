У берегов Одесщины обезвредили вторую за сутки мину
Воскресенье, 21 августа 2022, 19:15
В Одесской области в прибрежных водах обезвредили вторую за сутки дрейфующую якорную мину.
Источник: спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, Суспільне
Дословно Братчук: "Силами подрывной команды группировки разнородных сил Юга Украины уничтожена вторая в течение суток дрейфующая якорная мина".
Детали: Перед этим Суспільне сообщило, что в Одессе был слышен взрыв.
В ОК "Юг" изданию объяснили, что в прибрежных водах Одесской области обезвредили мину, и именно этот взрыв слышали одесситы.
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