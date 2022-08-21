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У берегов Одесщины обезвредили вторую за сутки мину

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 19:15
иллюстративное фото T.ME/ODESACITYOFFICIAL

В Одесской области в прибрежных водах обезвредили вторую за сутки дрейфующую якорную мину.

Источник: спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, Суспільне

Дословно Братчук: "Силами подрывной команды группировки разнородных сил Юга Украины уничтожена вторая в течение суток дрейфующая якорная мина".

Детали: Перед этим Суспільне сообщило, что в Одессе был слышен взрыв.

В ОК "Юг" изданию объяснили, что в прибрежных водах Одесской области обезвредили мину, и именно этот взрыв слышали одесситы.

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Темы: Одесская областьОдессаминированиевзрыв
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