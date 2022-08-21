Глава МЗС Німеччини: Ми або допомагаємо Україні, або лишаємо напризволяще мільйони людей

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у неділю під час Дня відкритих дверей у саду резиденції канцлера пояснила, чому Берлін повинен допомагати Україні зброєю у війні проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Бербок наголосила, що президент Росії Владімір Путін відмовляється вести переговори навіть з найпростіших питань, як-от дотримання міжнародного гуманітарного права, а на спроби посередництва у війні не реагує.

За словами глави німецького МЗС, якщо переговори на цьому етапі не дозволяють досягти завершення війни, "тоді ми можемо обрати або нічого не робити, або ми заявимо, що надаватимемо військову допомогу, щоб можна було попередити подальше просування Росії".

На думку Бербок, альтернативою такої допомоги було б лишити мільйони людей напризволяще, і ніхто "просто не візьме на себе (таку) відповідальність".

На питання, чи вважає глава МЗС Німеччини достатньою обсяги військової допомоги Україні, Бербок відповіла: Німеччина робить "те ж, що й інші країни", і не йдеться про змагання між ними за те, хто допоможе Україні більше.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що протягом останніх десяти тижнів німецький уряд ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєнь.

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Наприкінці липня стало відомо, що Німеччина почала поставку зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну.

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.